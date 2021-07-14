Рублев сообщил, что сегодня вылетает на Сахалин готовиться к Олимпиаде-2020

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев поделился планами перед стартом на Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что сборная начала подготовительную тренировку в Южно-Сахалинске, отметив, что чуть позже к ней присоединятся Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова.

«Я лечу сегодня на Сахалин, чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться в Японии. Если лететь прямо в Токио, то на адаптацию просто не остается времени. Положительный настрой. Надеюсь, я буду хорошо подготовлен, посмотрим, как пойдет подготовка», - цитирует Рублева ТАСС.

23-летний Рублев - победитель 8 турниров уровня ATP в одиночном разряде, четвертьфиналист турниров Большого шлема.