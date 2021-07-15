Кузнецова не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио

Российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос о своем возможном выступлении на Олимпиаде в Токио.

«Очень много вопросов про Олимпийские игры. Я не еду, так как травмы мне не позволяют играть на том должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», - написала спортсменка в сторис своего Инстаграма.

Напомним, что в начале июля стало известно, что Игры может пропустить другая россиянка Дарья Касаткина. Ее могла заменить Светлана Кузнецова, которая идет в рейтинге следом за соотечественницей.