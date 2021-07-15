Медведев готовится к Олимпиаде по индивидуальной программе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, что первая ракетка страны Даниил Медведев не находится вместе с олимпийской командой на сборе в Южно-Сахалинске.

«Сегодня на сборе все члены команды, за исключением Даниила Медведева. Он готовится по собственной индивидуальной программе и приедет в Токио отдельно. Ребята сразу после прилета прошли первое тестирование, показавшее, что к работе и выступлению на Олимпиаде они готовы», - цитирует представителя ФТР официальный сайт организации.

Ранее в инстаграме академии Патрика Муратоглу во Франции появилась видеозапись, на которой запечатлен тренирующийся Медведев.