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15 июля 22:30
автор: Александр Поволоцкий

Медведев готовится к Олимпиаде по индивидуальной программе

Теннисный турнир на Играх в Токио стартует 24 июля.

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, что первая ракетка страны Даниил Медведев не находится вместе с олимпийской командой на сборе в Южно-Сахалинске.

«Сегодня на сборе все члены команды, за исключением Даниила Медведева. Он готовится по собственной индивидуальной программе и приедет в Токио отдельно. Ребята сразу после прилета прошли первое тестирование, показавшее, что к работе и выступлению на Олимпиаде они готовы», - цитирует представителя ФТР официальный сайт организации.

Ранее в инстаграме академии Патрика Муратоглу во Франции появилась видеозапись, на которой запечатлен тренирующийся Медведев.

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Публикация от Mouratoglou Tennis Academy (@mouratoglou_tennis_academy)

источник: Федерация тенниса России (ФТР)
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