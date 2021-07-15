Веснина заменит Касаткину в одиночном разряде на Олимпиаде-2020

Международная федерация тенниса обновила заявку сборной России на Олимпийские игры в Токио.

По информации официального сайта ITF, вместо снявшейся с соревнований Дарьи Касаткиной в женском турнире в одиночном разряде выступит Елена Веснина. В парном она сыграет с Вероникой Кудерметовой. Таким образом Россию представит один дуэт. Ранее Веснина была заявлена в паре с Верой Звонаревой, а Кудерметова — с Анастасией Павлюченковой.

Добавим, что в одиночном турнире также сыграет Екатерина Александрова.

Соревнования теннисистов в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа.