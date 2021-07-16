Джокович выступит на Олимпиаде в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что после победы на Уимблдоне серб говорил, что может не выступить на Играх.

«Я горжусь тем, что еду в Токио и вместе с нашей сборной буду бороться за медали на олимпийских кортах. Для меня игра за сборную Сербии всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы мы все были счастливы», - приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Отметим, 34-летний Джокович в этом сезоне выиграл три турнира «Большого шлема». Он может стать первым теннисистом, который выиграл «Золотой шлем» (4+1) после Штеффи Граф в 1988 году.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.