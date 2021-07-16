Веснина заменит Касаткину на Олимпиаде в одиночном разряде

Российская спортсменка Елена Веснина заменила Дарью Касаткину в заявке на Олимпиаду-2020. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее стало известно, что Касаткина пропустит Игры в Токио. Помимо этого Веснина сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой. На одиночный турнир также заявлены Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Напомним, Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.