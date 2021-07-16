Тарпищев объяснил отсутствие Звонаревой в заявке на Олимпиаду в Токио

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о причинах отсутствия Веры Звонаревой в заявке на Олимпийские играх в Токио.

«У Звонаревой травма - проблемы с ногой. Она очень хотела играть, но приняла решение, что выступать не будет. Вера была бронзовым призером, как и ее мама. Естественно, она хотела выступать. Второй женской пары у нас не будет. Будет играть Веснина в паре с Кудерметовой», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Дарья Касаткина Игры в Японии. Ее заменит Елена Веснина, которая помимо этого сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой. На одиночный турнир также заявлены Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Напомним, Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.