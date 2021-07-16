Тарпищев заявил, что Веснина готова заменить Касаткину в одиночном и парном разрядах на ОИ-2020

Россиянка Елена Веснина сможет заменить Дарью Касаткину на Олимпиаде в Токио и сыграет как в одиночном, так и в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Веснина сыграет вместо Касаткиной в одиночном разряде на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

«Сегодня я вылетел в Южно-Сахалинск, где национальная команда проходит подготовительные сборы к Токио. Веснина заменит Касаткину, так как Кузнецова отказалась, а она уже следующая в рейтинге, Веснина готова сыграть и в одиночном, и в парном раздрядах», - сказал Тарпищев.

В парном разряде Веснина должна сыграть с Вероникой Кудерметовой.

Весниной 34 года, она занимает 304-е место в женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 55-е место в парном разряде. Веснина - олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой.