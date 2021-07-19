Тренер олимпийской сборной России Куницын сдал «подозрительный» тест на коронавирус

Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что тренер сборной России Игорь Куницын получил «подозрительный» результат теста на коронавирус по прибытию в Токио на Олимпийские игры.

«Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем еще ждать. И хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады в Японии состоится 23 июля. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.