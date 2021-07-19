Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP, Рублев - седьмой

Официальный сайт ATP опубликовал новый рейтинг лучших теннисистов мира.
Первое место занимает серб Новак Джокович (12 113 очков), на второе строчке расположился россиянин Даниил Медведев (10 370), топ-3 замыкает испанец Рафаэль Надаль (8270).
На своих позициях также остались Андрей Рублев (6005) - на седьмом месте, Аслан Карацев - на 24-м (2304), Карен Хачанов - на 25-м (2235).
Рейтинг ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 370
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8270
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 8030
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 7340
6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 7340
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625…
24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2304
25 (25). Карен Хачанов (Россия) - 2235.