Павлюченкова осталась первой ракеткой России, Кузнецова опустилась на две позиции в рейтинге WTA

WTA на своем официальном сайте опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисисток мира.
Первой ракеткой мира продолжает оставаться австралийка Эшли Барти, за ней идет Наоми Осака из Японии, топ-3 замыкает белоруска Арина Соболенко.
Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, занимающая 18-е место в рейтинге. Светлана Кузнецова опустилась на две позиции и теперь расположилась на 43-й позиции.
Рейтинг WTA:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 635 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 336;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 965;
4 (4). София Кенин (США) — 5 640;
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 331;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 125;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 975;
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4 695;
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 165.
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 4 115…
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 420…
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2 090…
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 040;
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2 000…
43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 693…
54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1 431…
83 (82). Анна Блинкова (Россия) — 985…
86 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 953…
89 (89). Варвара Грачева (Россия) — 928…
91 (91). Вера Звонарева (Россия) — 922.