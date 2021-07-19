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19 июля 10:10
автор: Степан Шереметьев

Павлюченкова осталась первой ракеткой России, Кузнецова опустилась на две позиции в рейтинге WTA

Список возглавляет австралийка Эшли Барти.

WTA на своем официальном сайте опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисисток мира.

Первой ракеткой мира продолжает оставаться австралийка Эшли Барти, за ней идет Наоми Осака из Японии, топ-3 замыкает белоруска Арина Соболенко.

Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, занимающая 18-е место в рейтинге. Светлана Кузнецова опустилась на две позиции и теперь расположилась на 43-й позиции.

Рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 635 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 336;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 965;
4 (4). София Кенин (США) — 5 640;
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 331;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 125;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 975;
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4 695;
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 165.
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 4 115…
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 420…
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2 090…
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 040;
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2 000…
43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 693…
54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1 431…
83 (82). Анна Блинкова (Россия) — 985…
86 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 953…
89 (89). Варвара Грачева (Россия) — 928…
91 (91). Вера Звонарева (Россия) — 922.

источник: WTA
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