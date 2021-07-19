Павлюченкова осталась первой ракеткой России, Кузнецова опустилась на две позиции в рейтинге WTA

Черчесов в ЦСКА — это действительно бред. А вот в «Локомотиве» ему, похоже, самое место

Слухи отправили Станислава Черчесова на переговоры с ЦСКА. Дескать, экс-главный тренер сборной России экстренно вернулся из Северной Осетии в Москву на важную встречу с потенциальными работодателями.