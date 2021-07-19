Медведев присоединился к сборной России на ОИ в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев прибыл в Токио и присоединился к национальной команде перед стартом Олимпиады.

«Ночью мы прилетели из Южно-Сахалинска, где я нас были созданы идеальные условия для подготовки к Играм. Прилетели чартером «Авроры». Хочу отметить, что с точки зрения логистики в Токио все организовано отлично. Никаких нареканий, все достойно. Наша команда уже заселилась в Олимпийскую деревню. Медведев тоже присоединился, прилетел после всех. К сожалению, он не сумел посетить сбор из-за необходимости получения визы в США, где после окончания Игр стартует US Open», - приводит слова Тарпищева RT, ссылаясь на ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 24 июля по 1 августа. Помимо Медведева Россию на Играх в мужской сетке представят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады в Японии состоится 23 июля.