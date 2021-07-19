Шамиль Тарпищев: Золото Олимпиады, наверное, возьмет Джокович

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от Игр в Токио.

«В теннисе сейчас равный состав у элиты. Но золото, наверное, возьмет Джокович. Все-таки он сейчас выиграл три турнира Большого шлема подряд. А если говорить о тех, кто у нас в призовой десятке, то мы, конечно, одни из тех, кто должен цепляться за медали. Но все будет зависеть от мастерства российских теннисистов и хорошей жеребьевки. Так как на Олимпиаде встречи из трех сетов, то, естественно, никто не имеет права на ошибку», - приводит слова Тарпищева Sport24.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 24 июля по 1 августа. Россию на Играх в мужской сетке представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады в Японии состоится 23 июля.