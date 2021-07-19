Блинкова проиграла Шмидловой на старте турнира в Гдыне

Российская теннисистка Анна Блинкова во встрече первого круга турнира в польской Гдыни уступила Анне Шмидловой из Словакии со счетом 3:6, 3:6.

Матч длился 1 час 31 минуту.

Блинкова один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки, а также реализовала два из двух брейк-пойнтов.

Шмидлова совершила три эйса при трех двойных ошибках и пять раз взяла подачу соперницы, имея 12 возможностей.

Во втором круге турнира словачка сыграет с с венгеркой Анной Бондарь, которая обыграла россиянку Валерию Оляновскую - 7:5, 6:3.