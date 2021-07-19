Дьяченко обыграла Грабер в первом круге турнира в Палермо

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в игре первого раунда турнира в итальянском Палермо победила представительницу Австрии Юлию Грабер со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Дьяченко совершила девять двойных ошибок, ни разу не подав навылет. Также россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Грабер совершила один эйсов при семи двойных ошибках. Она четыре раза взяла подачу соперницы, имея 11 возможностей.

Во втором круге турнира Дьяченко сыграет с француженкой Осеан Доден.