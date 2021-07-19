Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Палермо, обыграв Кюнг

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Палермо в двух сетах (6:3, 6:2) переиграла представительницу Швейцарии Леони Кюнг.

За 1 часа 15 минут Вихлянцева выполнила один эйс, восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

Кюнг два раза подала навылет, в пяти случаях ошибалась на подаче и воспользовалась одной попыткой из семи для реализации брейк-пойнтов.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча Лукреция Стефанини (Италия) – Астра Шарма (Румыния).