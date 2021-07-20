Донской победил Джунга и пробился во второй круг турнира в Мексике

В первом круге турнира в Мексике российский теннисист Евгений Донской в двух партиях переиграл представителя китайского Тайбэя Джейсона Джунга со счетом 6:1, 6:4.

Донской десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

На счету Джунга - один эйс, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех.

Таким образом, во втором круге Донской сыграет с американцем Джоном Иснером.

Напомним, что турнир в Мексике проходит с 19 по 25 июля. Общий призовой фонд соревнования составляет 598,5 тысячи долларов. Действующим победителем турнира является аргентинец Диего Шварцман,