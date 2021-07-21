Медведев и Рублев примут участие в US Open

Стали известны имена сеянных игроков Открытого чемпионата США по теннису.

Как сообщает официальный сайт турнира, в их число попали два россиянина. Даниил Медведев будет посеян под вторым номером, а Андрей Рублев под седьмым. Первым сеяным стал серб Новак Джокович. Также в турнире примут участие испанец Рафаэль Надаль (3) и швейцарец Роджер Федерер (9).

В женском одиночном турнире выступят первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, представительница Японии Наоми Осака (вторая сеянная), а также американка Серена Уильямс (16).

Добавим, что Медведев выходил в финал турнира в 2019 году. Россиянин уступил Надалю в пяти сетах.