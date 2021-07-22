В первом круге олимпийского турнира Медведев сыграет с Бубликом, Рублев - с Нисикори

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку мужского олимпийского турнира в Токио.

Таким образом, первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет против Уго Деллиена из Боливии.

Россиянин Даниил Медведев встретится с казахстанцем Александром Бубликом, Андрей Рублев - с японец Кэй Нисикори, Карен Хачанов - с Йосихито Нисиокой из Японии, а Аслан Карацев - с американцем Томми Полом.

В парном разряде Медведев и Карацев сразятся со словацким дуэтом Лукаш Клейн/Филип Полашек, а Рублев и Хачанов - с Раджив Рам/Фрэнсис Тиафо из США.

Напомним, что теннисный турнир состоится с 24 июля по 1 августа. Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.