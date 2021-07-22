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22 июля 17:15
автор: Александр Бойченко

Новак Джокович оценил возможность завоевать «Золотой шлем»

Для получения этого титула необходимо выиграть 4 «Больших шлема» и одну золотую олимпийскую медаль в том же году.

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал возможность получить «Золотой шлем» (четыре турнира «Большого шлема» плюс олимпийская золотая медаль в том же году).

«Мне еще предстоит пройти долгий путь. Я поставил себя в очень выгодное положение. Но я буду действовать очень медленно и осторожно. Это тот подход, который мне нужен, потому что в прошлом я, вероятно, не имел полного опыта работы с этим методом. Я начал чувствовать, что вокруг много отвлекающих факторов, влияющих на мою продуктивность. Я знаю, что на кону поставлено многое, целая история. Для меня большая честь занимать эту должность. Конечно, я очень много работал, чтобы быть здесь со своей командой. Но давайте поговорим об истории, если все будет хорошо», - сказал Джокович на пресс-конференции.

На данный момент Джкович занимает 1 позицию в рейтинге ATP. В 2021 году спортсмен выиграл турниры в Австралии и Франции, а также Уимблдон. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

источник: Чемпионат.com
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