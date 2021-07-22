Борис Собкин: Я бы не стал слишком рано списывать со счетов Кудерметову

Российский тренер Борис Собкин поделился своим мнением о выступлении Вероники Кудерметовой на Играх в Токио.

«Мугуруса - тяжелая участь для Кудерметовой. Но это судя по названиям. Совершенно не знаю, что это за Кудерметова и что за Мугуруса. Я бы не стал списывать со счетов Веронику. Не дай бог! Все-таки Гарбинье хороший игрок, но не лучший, не всегда играет одинаково », - сказал Собкин в интервью корреспонденту «Чемпионата»

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия Летних игр также пройдут без зрителей. Тем не менее, VIP-гости могут присутствовать.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.