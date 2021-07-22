Шамиль Тарпищев: Россиянкам не повезло со жребием на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал свое мнение о турнирной сетке россиянок в женском одиночном разряде на Летних Олимпийских играх в Токио.

«У женщин, конечно, очень жесткая, тяжелая сетка. Анастасия Павлюченкова сразится с лидером - Эшли Барти: в третьем раунде Настя может попасть на первую ракетку мира. А Вероника Кудерметова в первом туре играет с седьмым сеяным Гарбинье Мугуруса. С одной стороны, неплохо, если выиграешь. Но реальность такова, что все может быть в первом туре», - цитирует Тарпищева Sport24.

Летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.