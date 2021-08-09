Потапова обыграла Младенович и пробилась в основную сетку турнира в Монреале

В финале квалификации турнира в Монреале российская теннисистка Анастасия Потапова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Франции Кристины Младенович - 7:6 (7:5), 6:2.

Потапова три раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти и допустила две двойные ошибки.

На счету Младенович - один эйс, шесть двойных ошибок и реализовано два брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, в первом круге россиянка встретится с Шелби Роджерс из США.

Напомним, что соревнование в Монреале пройдет с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 1,8 миллиона долларов. Действующей победительницей розыгрыша является канадка Бьянка Андрееску.