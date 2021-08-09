Павлюченкова осталась первой ракеткой России, Касаткина поднялась на 27-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг.
Лучшей из россиянок по-прежнему остается Анастасия Павлюченкова (17-е место). Ее соотечественница Дарья Касаткина поднялась на четыре позиции и теперь занимает 27-ю строчку. Также в топ-50 попали Вероника Кудерметова (33) и Екатерина Александрова (35).
Первой ракеткой мира является Эшли Барти из Австралии. За ней идет японка Наоми Осака, а тройку лучших замыкает представительница Белоруссии Арина Соболенко.
Олимпийскийская чемпионка Игр в Токио Белинда Бенчич расположилась на 12-й позиции.
Рейтинг WTA:
(1). Эшли Барти (Австралия) - 9635.
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7146.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) - 6845.
4 (4). Софья Кенин (США) - 5345.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5035.
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4850.
7 (8). Ига Свентек (Польша) - 4550.
8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4431.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4165.
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4113...
...12 (12). Белинда Бенчич (швейцврия) - 4085...
...17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3390...
27 (31). Дарья Касаткина (Россия) - 2335...
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2040...
35 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1965...
45 (44). Светлана Кузнецова (Россия) - 1589...
52 (54). Людмила Самсонова (Россия) - 1341...
82 (81). Анна Блинкова (Россия) - 985...
85 (86). Вера Звонарева (Россия) - 954...
89 (87). Варвара Грачева (Россия) - 896...
100 (95). Анастасия Потапова (Россия) - 853.