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09 августа 09:56

Павлюченкова осталась первой ракеткой России, Касаткина поднялась на 27-е место в рейтинге WTA

Возглавляет таблицу австралийка Эшли Барти.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг.

Лучшей из россиянок по-прежнему остается Анастасия Павлюченкова (17-е место). Ее соотечественница Дарья Касаткина поднялась на четыре позиции и теперь занимает 27-ю строчку. Также в топ-50 попали Вероника Кудерметова (33) и Екатерина Александрова (35).

Первой ракеткой мира является Эшли Барти из Австралии. За ней идет японка Наоми Осака, а тройку лучших замыкает представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Олимпийскийская чемпионка Игр в Токио Белинда Бенчич расположилась на 12-й позиции.

Рейтинг WTA:

(1). Эшли Барти (Австралия) - 9635.

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7146.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) - 6845.

4 (4). Софья Кенин (США) - 5345.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5035.

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4850.

7 (8). Ига Свентек (Польша) - 4550.

8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4431.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4165.

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4113...

...12 (12). Белинда Бенчич (швейцврия) - 4085...

...17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3390...

27 (31). Дарья Касаткина (Россия) - 2335...

33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2040...

35 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1965...

45 (44). Светлана Кузнецова (Россия) - 1589...

52 (54). Людмила Самсонова (Россия) - 1341...

82 (81). Анна Блинкова (Россия) - 985...

85 (86). Вера Звонарева (Россия) - 954...

89 (87). Варвара Грачева (Россия) - 896...

100 (95). Анастасия Потапова (Россия) - 853.

источник: WTA
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