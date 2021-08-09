Павлюченкова осталась первой ракеткой России, Касаткина поднялась на 27-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг.

Лучшей из россиянок по-прежнему остается Анастасия Павлюченкова (17-е место). Ее соотечественница Дарья Касаткина поднялась на четыре позиции и теперь занимает 27-ю строчку. Также в топ-50 попали Вероника Кудерметова (33) и Екатерина Александрова (35).

Первой ракеткой мира является Эшли Барти из Австралии. За ней идет японка Наоми Осака, а тройку лучших замыкает представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Олимпийскийская чемпионка Игр в Токио Белинда Бенчич расположилась на 12-й позиции.

Рейтинг WTA: