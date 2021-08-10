Потапова обыграла Роджерс и вышла во второй круг турнира в Монреале

В первом круге турнира в Монреале российская теннисистка Анастасия Потапова в двух партиях оказалась сильнее представительницы США Шелби Роджерс - 7:6 (8:6), 6:3.

Потапова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из семи.

На счету Роджерс - три эйса, пять двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из четырех.

На следующей стадии россиянка встретится с победительницей пары Кори Гауфф - Анастасия Севастова.

Напомним, что соревнование в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 1,8 миллиона долларов. Действующей победительницей розыгрыша является канадка Бьянка Андрееску.