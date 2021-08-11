Медведев обыграл Бублика и пробился в третьий круг турнира в Торонто

Во втором круге турнира в Торонто российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика - 4:6, 6:3, 6:4.
Медведев 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.
На счету Бублика - 14 эйсов, восемь двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из четырех.
В третьем круге круге Даниил Медведев сразится с победителем пары Джеймс Дакворт (Австралия) - Янник Синнер (Италия).
Напомним, что действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы.