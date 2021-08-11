Азаренко победила Кырстю и вышла в третий круг турнира в Монреале, где может сыграть с Кудерметовой

Во втором круге турнира в Монреале белорусская теннисистка Виктория Азаренко в двух сетах оказалась сильнее представительницы Румынии Сораны Кырсти - 6:2, 6:2.
Азаренко три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.
На счету Кырсти - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из десяти.
В третьем круге Виктория сразится с победителем пары Мария Саккари (Греция) - Вероника Кудерметова (Россия).
Отметим, что турнир в Монреале завершится 15 августа.