Павлюченкова проиграла Пегуле и не смогла пробиться в третий круг турнира в Монреале

Во втором круге турнира в Монреале российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице США Джессике Пегуле - 6:1, 3:6, 2:6.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14.

На счету Пегулы - шесть эйсов, пять двойных ошибок и реализовано пять брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге американка сразится с победителем пары Симона Халеп (Румыния) - Даниэль Коллинз (США).

Напомним, что турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа.