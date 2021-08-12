Касаткина уступила Жабер во втором круге турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг турнира в Монреале, уступив представительнице Туниса Онс Жабер – 6:2, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету 24-летней россиянки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 18. Ее соперница оформила пять подач навылет, допустила одну двойную и реализовала пять брейков из восьми.

В следующем круге Жабер встретится с Бьянкой Андрееску из Канады.

Напомним, что турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа.