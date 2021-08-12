Касаткина уступила Жабер во втором круге турнира в Монреале

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 14:30 Динамо-Барнаул 0 Тюмень 0
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Легион Динамо 0 Анжи 0
Лига конференций 16:00 Астана 0 КуПС 0
Лига Европы 18:00 Алашкерт 0 Кайрат 0
Лига конференций 19:00 Карабах 0 АЕЛ 0
Лига конференций 19:00 Рубин 0 Ракув 0
Лига конференций 19:00 Мольде 0 Трабзонспор 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Приштина 0
Лига Европы 19:00 ХИК 0 Нефтчи 0
Лига конференций 19:45 Жилина 0 Тобол 0
Лига конференций 19:45 Хаммарбю 0 Чукарички 0
Лига Европы 20:00 Анортосис 0 Рапид В 0
Лига конференций 20:00 ПАОК 0 Богемианс 0
Лига Европы 20:00 Жальгирис 0 Мура 0
Лига конференций 20:00 Рижская футбол 0 Гент 0
Лига конференций 20:00 Виктория Пльзе 0 Нью-Сейнтс 0
Лига конференций 20:00 Хапоэль Б-Ш 0 Шлёнск 0
Лига конференций 20:30 Маккаби Т-А 0 Спартак Тр 0
Лига конференций 20:30 Базель 0 Уйпешт 0
Лига конференций 20:30 Фола 0 Линфилд 0
Лига конференций 21:00 Копенгаген 0 Локомотив Пл 0
Лига конференций 21:00 Андерлехт 0 Лачи 0
Лига Европы 21:00 Сент-Джонстон 0 Галатасарай 0
Лига конференций 21:00 Риека 0 Хайберниан 0
Лига конференций 21:00 Теута 0 Шэмрок Роверс 0
Лига конференций 21:00 Хайбернианс 0 Рига 0
Лига конференций 21:00 Сивасспор 0 Динамо Бт 0
Лига конференций 21:00 Олимпия Л 0 Санта-Клара 0
Лига конференций 21:00 Фейеноорд 0 Люцерн 0
Лига конференций 21:00 Вележ 0 Эльфсборг 0
12 августа 10:11
автор: Владислав Корегин

Касаткина уступила Жабер во втором круге турнира в Монреале

Встреча продлилась 2 часа 10 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг турнира в Монреале, уступив представительнице Туниса Онс Жабер – 6:2, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету 24-летней россиянки ни одного эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 18. Ее соперница оформила пять подач навылет, допустила одну двойную и реализовала пять брейков из восьми.

В следующем круге Жабер встретится с Бьянкой Андрееску из Канады.

Напомним, что турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Официально представлен смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Flip 3 и озвучены ценыToyota Land Cruiser 300 в России получил дизельную версию и стал на порядок дешевлеИгорь Шалимов возглавил "Урал"Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медальДзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встречеСкончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Эмери не взял трофей при судействе Карасева. Как «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за Суперкубок УЕФА лучший клуб Лиги чемпионов прошлого сезона «Челси» лишь в серии пенальти одолел победителя Лиги Европы «Вильярреал» с Унаи Эмери во главе.
Карпин идет навстречу Дзюбе. Потому что у него нет иного выхода
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин пока на гребне популярности. Но скоро у него настанут трудовые будни, которые могут все переменить.
Никакой переход Месси не спасет спортивные СМИ от краха. Вся надежда только на букмекеров
Исследования последних лет говорят об устойчивом снижении спортивной аудитории по всему миру. Спасти медиарынок в такой ситуации способна только тесная кооперация с букмекерами, которая выгодна обеим сторонам. Этому посвящен материал журналиста Дэнни Фунта для Columbia Journalism Review.
«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…
«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.
Пугающая стабильность «Спартака». Как красно-белые попрощались с Лигой чемпионов
Вице-чемпионы России повторно проиграли «Бенфике» со счетом 0:2 (теперь в Лиссабоне) и теперь проведут осень не в Лиге чемпионов, а в групповом турнире Лиги Европы.
Месси с Головиным — в одном чемпионате! Как «ПСЖ» собрал все сливки и не нарушил фэйр-плей
Лионель Месси прибыл в Париж для подписания двухлетнего контракта с «ПСЖ» с возможностью продления еще на год.
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы в переговорах с «Миннесотой»
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы при переговорах с "Миннесотой"
Париж, Париж, сон наяву… В «ПСЖ» уверяют, что Месси будет только у них, но это ничего не значит
Экс-лидер «Барсы» Лионель Месси пока изучает предложение парижан, однако не дал окончательного ответа.
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика