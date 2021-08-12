Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Торонто, проиграв Циципасу

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече третьего круга турнира в Торонто уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 2:6.

Победитель встречи был лучше своего соперника и на подаче и на приеме. На счету Циципаса пять эйсов, три двойные ошибки и такое же количество реализованных брейкпоинтов из шести попыток.

Хачанов пять раз подал навылет, совершив четыре двойные ошибки, и ни разу не взял подачу грека, имея два брейкпоинта.

Таким образом, Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Торонто, где встретится с норвежцем Каспером Руудом, который обыграл серба Душана Лайовича (6:4, 6:3).