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12 августа 22:01
автор: Максим Скороходов

Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Торонто, уступив Изнеру

Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в Торонто проиграл американцу Джону Изнеру со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Победитель встречи был лучше как на подаче, так и на приеме. На счету Изнера 20 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейкпоинт из шести.

Рублев 10 раз подал навылет, совершив четыре двойные ошибки, и не смог взять подачу американца, имея четыре брейкпоинта.

Таким образом, Изнер вышел в четвертьфинал, где сыграет против победителя матча Гаэль Монфис (Франция) - Фрэнсис Тиафо (США).

источник: «Советский спорт»
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