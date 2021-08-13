Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто, обыграв Дакворта

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече третьего круга турнира в Торонто победил австралийца Джеймаса Дакворта со счетом 6:2, 6:4.

Победитель матча был лучше и на подаче и на приеме. На счету Медведева десять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из девяти.

Дакворт один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки, и один раз взял подачу россиянина, воспользовавшись единственным брейкпоинтом.

Таким образом, Медведев вышел в четвертьфинал, где сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, победившим грузина Николоса Басилашвили со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.