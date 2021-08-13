Медведев - о победе над Даквортом: Джеймс немного сбился с ритма после того, как я вышел вперед

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за счет чего ему удалось победить австралийца Джеймса Дакворта во встрече третьего круга турнира в «Торонто» (6:2, 6:4).

«Дакворт играл хорошо, особенно вначале матча. Думаю, после того, как мне удалось вырваться вперед, Джеймс немного сбился с ритма встречи. И мне удалось быть впереди на протяжении всей оставшейся игры», - приводит слова Медведева RT, ссылаясь на Todayheadline.

Добавим, что на турнире в Торонто разыгрывается одна тысяча рейтинговых очков, в его четвертьфинале Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем,