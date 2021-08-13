ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - М-лига 12:00 УОР №5 0 Ростов-мол. 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Витязь 0 Адмирал 0
Россия - М-лига 13:00 Строгино-мол. 0 Динамо-мол. 0
Россия - М-лига 17:00 ЦСКА-мол. 0 Урал-мол. 0
Россия - М-лига 17:00 Сочи-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Кубок Италии 18:45 Порденоне 0 Специя 0
Россия - М-лига 19:00 Зенит-мол. 0 Локомотив-мол. 0
Кубок Италии 19:00 Дженоа 0 Перуджа 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Санкт-Паули 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Шальке-04 0 Эрцгебирге 0
Португалия - Сегунда 20:00 Трофенсе 0 Эштрела 0
Испания - Сегунда 21:00 Уэска 0 Эйбар 0
Кубок Италии 21:45 Удинезе 0 Асколи 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Брентфорд 0 Арсенал 0
Кубок Италии 22:00 Фиорентина 0 Козенца 0
Франция - Лига 1 22:00 Лорьян 0 Монако 0
Испания - Сегунда 23:00 Сарагоса 0 Ивиса 0
13 августа 09:53
автор: Максим Скороходов

Медведев - о победе над Даквортом: Джеймс немного сбился с ритма после того, как я вышел вперед

Вторая ракетка мира пробился в четвертьфинал турнира в Торонто.

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за счет чего ему удалось победить австралийца Джеймса Дакворта во встрече третьего круга турнира в «Торонто» (6:2, 6:4).

«Дакворт играл хорошо, особенно вначале матча. Думаю, после того, как мне удалось вырваться вперед, Джеймс немного сбился с ритма встречи. И мне удалось быть впереди на протяжении всей оставшейся игры», - приводит слова Медведева RT, ссылаясь на Todayheadline.

Добавим, что на турнире в Торонто разыгрывается одна тысяча рейтинговых очков, в его четвертьфинале Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем,

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа дата презентации бюджетного ноутбука Realme Book на процессоре Core i5-1135G7"Рубин" вылетел из Лиги конференцийСергей Карасёв рассказал, почему не участвует в акции Black Lives MatterТрефилов высказал Усмановой всю правду о её легендарной школеТолько сейчас стало ясно, почему Ашрам победила АвериныхУкраинская легкоатлетка сводит с ума соцсети: вот это красавица
Расклады на Примеру-2021/22: кто выиграет титул, попадет в еврокубки, выиграет гонку бомбардиров
«Плеймейкер» анонсирует стартующий сезон в испанской Примере - одном из ведущих национальных футбольных чемпионатов, который представляет огромный интерес и после отъезда Лионеля Месси из «Барселоны».
4-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
14 - 16 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четвертом туре.
Почему писать письма во спасение «Спартака» — абсолютно глупое и бессмысленное занятие
Как относиться к письму спартаковских ветеранов на имя Вагита Алекперова против владельца клуба Леонида Федуна.
«Сочи» Федотова — наш луч света в темном еврокубковом царстве. А толку?
Футбольный клуб «Сочи» был в шаге от выхода в следующий раунд отбора Лиги конференций, ведя 2:1 в Белграде против «Партизана», однако пропустил на 90-й минуте, а затем уступил в серии пенальти (2:4).
Еврокатастрофа Слуцкого. Как «Рубин» проиграл в квалификации Лиги конференций польскому ноунейму
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций казанский «Рубин» дома в дополнительное время в меньшинстве уступил польскому «Ракуву» (0:1) и завершил выступления в еврокубках.
«Алекперов должен вмешаться: если Федун не продаст «Спартак», его проклянут». Кавазашвили — о письме ветеранов к главе «Лукойла»
Знаменитый вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «Плеймейкеру» появление в СМИ обращения ветеранов клуба к председателю правления «Лукойла» и совладельцу красно-белых Вагиту Алекперову.
Украина и Россия, Могучих и Ласицкене. Олимпиада закончилась — а страсти не утихают
Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Ярослава Могучих не покидает топ новостей. Виной тому совместное фото бронзового призера Олимпиады в Токио с победительницей Игр россиянкой Марией Ласицкене.
Эмери не взял трофей при судействе Карасева. Как «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за Суперкубок УЕФА лучший клуб Лиги чемпионов прошлого сезона «Челси» лишь в серии пенальти одолел победителя Лиги Европы «Вильярреал» с Унаи Эмери во главе.
Карпин идет навстречу Дзюбе. Потому что у него нет иного выхода
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин пока на гребне популярности. Но скоро у него настанут трудовые будни, которые могут все переменить.
Никакой переход Месси не спасет спортивные СМИ от краха. Вся надежда только на букмекеров
Исследования последних лет говорят об устойчивом снижении спортивной аудитории по всему миру. Спасти медиарынок в такой ситуации способна только тесная кооперация с букмекерами, которая выгодна обеим сторонам. Этому посвящен материал журналиста Дэнни Фунта для Columbia Journalism Review.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика