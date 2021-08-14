Медведев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал турнира в Торонто

В четвертьфинале турнира в Торонто российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача - 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Медведев 22 раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

На счету Хуркача - восемь эйсов, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из двух.

Таким образом, Даниил пробился в полуфинал, где встретится с Джоном Изнером из США, который переиграл француза Гаэля Монфиса.