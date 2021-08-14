Даниил Медведев: Хуркач является одним из добрых игроков в туре, он может подняться в топ-10

Теннисист Даниил Медведев дал комментарий после победы над Хубертом Хуркачем из Польши в 1/4 финала турнира в Торонто. Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

«Хуркач играл очень хорошо, если он продолжит в том же духе, то наверняка сможет подняться в топ-10 или даже выше. Помимо этого, это один из самых добрых игроков в туре, так что я желаю ему только удачи», - сказал Медведев после матча.

Хуркач - победитель четырех турниров ATP (из них три в одиночном разряде), полуфиналист Уимблдонского турнира 2021 года. В рейтинге лучших теннисистов поляк занимает 13-ю позицию. Медведев является второй ракеткой мира и победителем 11 турниров ATP в одиночном разряде.

Таким образом, Даниил пробился в полуфинал, где встретится с Джоном Изнером из США, который переиграл француза Гаэля Монфиса.