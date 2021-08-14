Джон Изнер: Медведев очень уверен в себе, он не просто так стоит вторым в мире

Немецкий теннисист Джон Изнер дал комментарий перед матчем с россиянином Даниилом Медведевым в 1/2 финала турнира в Торонто.

«Он будет делать то, что хорошо умеет, – стоять у фона, много бегать, тащить подачи. Он очень уверен в себе, не просто так стоит вторым в мире. Мне нужно будет сыграть хорошо», – приводит слова Изнера tennistv.com.

36-летний Джон - полуфиналист Уимблдона-2018; победитель 22 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); бывшая восьмая ракетка мира в одиночном рейтинге.

Медведев является второй ракеткой мира, победителем 11 турниров ATP в одиночном разряде, победителем Итогового турнира ATP 2020 года, финалистом двух турниров Большого шлема (USA Open-2019 и Открытого чемпионата Австралии 2021 года).

Напомним, что в четвертьфинале Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача, а Изнер оказался сильнее Гаэля Монфиса из Франции.