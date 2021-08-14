Шамиль Тарпищев – о победе Медведева над Хуркачем: Это был равный матч с равными возможностями

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил победу Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в рамках четвертьфинальной встречи на турнире в Торонто.

Напомним, что 25-летний спортсмен обыграл своего соперника по итогам трех сетов – 2:6, 7:6, 7:6. В следующем раунде россиянин сыграет против представителя США Джона Изнера. Игра состоится 15 августа.

– Хороший матч. В первом сете Медведев не вработался, играл свою подачу неважно. Дальше же Даня свою подачу не проигрывал. Было состязание подач, Хуркач играл уверенно, брейк-поинтов практически не было. Равный матч с равными возможностями. Даня после пандемии, всех этих дел потихоньку обретает себя, это радует. Здоровье прибавляется, физическое состояние напрямую зависит от колебания результата, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Ранее на турнире Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика (4:6, 6:3, 6:4), а также Джеймса Дакворта из Австралии (6:2, 6:4). В случае выхода в финал российский теннисист сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) – Рейлли Опелка (США).