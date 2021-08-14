Медведев сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера

Российский теннисист Даниил Медведев выступит на Кубке Лейвера.

Как сообщает в своем твиттере журналист Record Жозе Моргаду, 25-летняя вторая ракетка мира сыграет за команду Европы. Его партнерами станут швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и австралиец Доминик Тим.

Противостоять европейцам будет команда остального мира. На данный момент за нее заявлены канадцы Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, а также аргентинец Диего Шварцман.

Добавим, что Медведев впервые в карьере сыграет на турнире.