Медведев победил Изнера и вышел в финала турнира в Торонто

В полуфинале турнира в Торонто российский теннисист Даниил Медведев в двух партиях оказался сильнее прежставителя США Джона Изнера - 6:2, 6:2.

Медведев 11 рах подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

На счету Изнера - четыре эйса, одна двойная ошибка и не реализован один брейк-пойнт.

За трофей Медведев поборется с Райлли Опелкой из США, который в полуфинале обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Финальный матч состоится сегодня, 15 августа и начнется в 23:00 по московскому времени. .