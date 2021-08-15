Медведев - о сопернике в финале «Мастерса» в Торонто: Опелка может создать проблемы кому угодно

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о противнике по финалу «Мастерса» в Торонто американце Райлли Опелки.

«Опелка? Он способен создавать проблемы кому угодно - что мы сегодня увидели. Стефанос был в очень хорошей форме на этом турнире, но не смог взять его подачу. По-моему, у него даже шансов было не очень много - может быть, один брейк-пойнт за три сета. Я всю неделю смотрел Райлли, и он показывает хороший теннис - даже на задней линии», - приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, что в полуфинале Райлли оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, а Даниил переиграл Джона Изнера из США.

Финал Медведев - Опелка состоится сегодня, 15 августа и начнется в 23:00 по московскому времени.

25-летний Медведев является второй ракеткой мира и обладателем 11 побед на турнирах ATP, 23-летний Опелка побеждал на трех соревнованиях (два в одиночном разряде).