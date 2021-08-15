Кудерметова и Рыбакина не смогли пробиться в финал парного турнира в Монреале

В 1/2 финала парного турнира в Монреале россиянка Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина из Казахстана в двух партиях уступили тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия) - 2:6 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Кудерметова и Рыбакина два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти.

На счету Дабровски и Стефани - ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализовано пять брейк-пойнтов из семи.

За трофей канадско-бразильская пара поборется с дуэтом Дарья Юрак (Хорватия) / Андрея Клепач (Словения).