Осака пожертвует призовые за турнир в Цинциннати пострадавшим от землетрясения на Гаити

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что передаст все деньги, заработанные на турнире в американском Цинциннати на помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.

«Больно видеть все разрушения на Гаити, чувствую, что мы не можем пройти мимо. Буду играть в Цинциннати и отдам все призовые на помощь пострадавшим. Я знаю, кровь наших предков сильна, мы продолжим двигаться вперед», - написала спортсменка в своем твиттере.

Напомним, что землетрясение у берегов Гаити произошло 14 августа. Магнитуда подземного толчка составила 7,2 балла по шкале Рихтера.

Добавим, что по данным СМИ в результате ЧП погибло более 300 человек.