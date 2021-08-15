Самсонова вышла в основную сетку турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет в основной сетке турнира WTA-1000 в Цинциннати. В финале квалификации Самсонова обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову со счетом 7:5, 7:6 (7: 1). Встреча длилась 1 час 55 минут.

Самсонова 12 раз подавала подряд, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Блинкова подала два эйса, восемь раз ошиблась и взяла у соперницы четыре подачи.

В основной сетке также сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Лидером посева стала первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.