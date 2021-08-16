Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Торонто обыграл американца Райалли Опелку со счетом 6:4, 6:3.

Встреча длилась 1 час 27 минут. Медведев сделал 4 эйса и допустил 4 двойных ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7. У американца 4 попадания и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного брейк-пойнта из 4.

Для Медведева это третий титул в 2021 году. Ранее он выигрывал турниры на Майорке и в Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед в турнирах ATP.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Медведев не смог продвинуться дальше четвертьфинала, уступив на этой стадии испанцу Карреньо-Бусто в двух сетах.