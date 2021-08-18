Рублев обыграл Чилича в матче второго круга в Цинициннати

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира в Цинциннати одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счетом 5:7, 6:3, 6:1.

Седьмая ракетка мира сделал 11 эйсов, допустив пять двойных ошибок, а также выиграл четыре розыгрыша на брейк-пойнте из шести.

Чилич также 11 раз подал навылет. Хорват совершил пять двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В третьем раунде турнира Рублев встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) - Алекс де Минор (Австралия).