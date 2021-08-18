Рублев рассказал о восстановлении после Олимпийских игр в Пекине

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев рассказал о восстановлении после соревнований в Токио.

«От Токио сумел отойти, восстановиться психологически. Уже полностью все мои мысли только о личном, о том, как выступать в туре, как улучшать свою игру. Настраиваюсь на ближайшие важные турниры», - цитирует «МК-Спорт» спортсмена со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой переиграл в финале соотечественников Елену Веснину и Аслан Карацева.

Сегодня россиянин вышел в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв в трех сетах хорвата Марина Чилича.