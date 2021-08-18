Тим пропустит US Open из-за травмы

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что пропустит Открытый чемпионат США и выбыл до конца сезона.

«В течение последних шести недель я следовал всем медицинским советам, носил шину и медленно начал возобновлять тренировки на корте. Реабилитация прошла очень хорошо, но на прошлой неделе я почувствовал боль, подобную той, что была на Мальорке, когда я ударил справа. Мы выбрали консервативную терапию, я буду носить шину в течение нескольких недель, прежде чем снова начну медленно тренироваться», — приводит «МК-Спорт» слова спортсмена со ссылкой на Laola1.

Добавим, что Тим должен был выступать за Европу в командном турнире Кубок Лэйвера. Его заменит россиянин Андрей Рублев.