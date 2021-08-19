Медведев обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира в Цинциннати победил болгарина Грегора Димитрова со счетом 6:3, 6:3.

Победитель встречи был лучше своего соперника и на приеме и на подаче. На счету Медведева семь эйсов, одна двойная подача и четыре реализованных брейкпоинта из десяти.

Димитров ни разу не подал навылет, совершив пять двойных ошибок, и один раз взял подачу россиянина, имея четыре возможности.

В четвертьфинале «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) - Пабло Карреньо-Буста (Испания)