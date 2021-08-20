Рублев обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев победил в матче третьего круга турнира в Цинциннати француза Гаэля Монфиса со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

По ходу встречи Рублев подал восемь эйсов, совершив две двойные ошибки, и реализовал три брейкпоинта из четырех.

Монфис девять раз подал навылет, сделал шесть двойных ошибок и три раза взял подачу россиянина, имея четыре возможности.

Таким образом, Рублев вышел четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати, где встретится с другим представителем Франции Бенуа Пэром, который оказался сильнее американца Джона Изнера - 7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1.