Блинкова и Саснович вышли в полуфинал турнира в Цинциннати в парном разряде

Россиянка Анна Блинкова и представительница Белоруссии Александра Саснович в четвертьфинале турнира в Цинциннати победили испанок Паулу Бадосу Хиберт и Сару Соррибес-Тормо со счетом 4:6, 6:4, 10:3.
Встреча длилась 1 час 32 минуты.
Обе пары не подавали навылет и три раза взяли чужую подачу. У Блинковой и Саснович было три двойные ошибки и пять брейкпоинтов, испанки один раз не смогли дважды подать подачу и имели семь возможностей сделать брейк.
В полуфинале российско-белорусская пара сыграет с победителем матча Деми Схюрс (Нидерланды)/Николь Меличар (США) - Саманта Стосус (Австралия)/Чжан Шуай (Китай).
источник: «Советский спорт»